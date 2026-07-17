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Царьград

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Верховный суд России инициировал антикоррупционные иски в пятницу

Верховный суд России инициировал антикоррупционные иски в пятницу

Верховный суд России подал антикоррупционные иски против председателя Самарского областного суда Александра Шилова и экс-председателя Тульского областного суда Игоря Пыленко из-за выявленных несоответствий между задекларированными доходами и обнаруженными активами.

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