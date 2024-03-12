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Крымское информационное агентство

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В РНКБ женщины оформляют образовательные кредиты с господдержкой чаще мужчин

В РНКБ женщины оформляют образовательные кредиты с господдержкой чаще мужчин

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) одобрил более 700 образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3% на сумму свыше 250 млн рублей с момента начала работы соответствующей госпрограммы с июля прошлого года.

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