В РНКБ женщины оформляют образовательные кредиты с господдержкой чаще мужчин

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) одобрил более 700 образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3% на сумму свыше 250 млн рублей с момента начала работы соответствующей госпрограммы с июля прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии