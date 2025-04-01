В феврале новостройки покупали до 10% дешевле медианной цены в объявлении

В феврале в городах миллионниках новостройки покупали до 10% дешевле медианной цены в объявлении. Об этом «Известиям» рассказали аналитики сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек, которые проанализировали стоимость квадратного метра в российских мегаполисах и сравнили ее с ценой при покупке недвижимости.
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