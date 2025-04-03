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Царьград

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Гладков: Эвакуация завершена, семь жителей пострадали от обстрелов ВСУ

Гладков: Эвакуация завершена, семь жителей пострадали от обстрелов ВСУ

Из села Графовка Белгородской области эвакуированы последние жители после обстрелов ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о жертвах при эвакуации и семи раненых мирных жителях.

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