German Police Advise Women To Vomit To Stop Rape Attacks Authored by - Remix News Staff - via Remix News, It has been revealed that police in the northern German city of Bremen have for more than a decade advised participants in workplace safety seminars that deliberately inducing vomiting can be one way to interrupt an attempted sexual assault or rape.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым