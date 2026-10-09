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German Police Advise Women To Vomit To Stop Rape Attacks

German Police Advise Women To Vomit To Stop Rape Attacks

German Police Advise Women To Vomit To Stop Rape Attacks Authored by - Remix News Staff - via Remix News, It has been revealed that police in the northern German city of Bremen have for more than a decade advised participants in workplace safety seminars that deliberately inducing vomiting can be one way to interrupt an attempted sexual assault or rape.

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