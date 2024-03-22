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Зеленский рассказал, что попросил у адмирала НАТО

Зеленский рассказал, что попросил у адмирала НАТО

Стал известен предмет обсуждений украинского лидера с Робом Бауэром. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности своей встречи с прибывшим накануне в Киев главой военного комитета НАТО Роба Бауэра.

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