Зеленский рассказал, что попросил у адмирала НАТО

Стал известен предмет обсуждений украинского лидера с Робом Бауэром. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности своей встречи с прибывшим накануне в Киев главой военного комитета НАТО Роба Бауэра.
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