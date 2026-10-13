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Царьград

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СКР завел дело об ОПГ «Артаковские» в Челябинской области

СКР завел дело об ОПГ «Артаковские» в Челябинской области

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье 210 УК РФ в отношении членов группировки «Артаковские», которых подозревают в похищениях людей и вымогательствах в период с 2019 по 2025 год.

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