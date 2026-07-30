Пашинян требует у РФ $2 миллиарда в год за аренду железнодорожной инфраструктуры Армения может потребовать у России через суд до $2 миллиардов в год за аренду железнодорожной инфраструктуры.
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Пашинян требует у РФ $2 миллиарда в год за аренду железнодорожной инфраструктуры Армения может потребовать у России через суд до $2 миллиардов в год за аренду железнодорожной инфраструктуры.
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