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Пашинян требует у РФ $2 миллиарда в год за аренду железнодорожной инфраструктуры

Пашинян требует у РФ $2 миллиарда в год за аренду железнодорожной инфраструктуры Армения может потребовать у России через суд до $2 миллиардов в год за аренду железнодорожной инфраструктуры.

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