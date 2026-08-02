На Украине право на отсрочку потеряли сразу восемь категорий мужчин

На Украине сразу восемь категорий мужчин потеряли право на отсрочку от мобилизации. Об этом 2 августа пишет украинское издание со ссылкой на данные Донецкого областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов).
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