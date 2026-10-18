Министр финансов США, Скотт Бессент, в интервью NBC News заявил, что президент Украины Зеленский ошибается, считая обязательной победу Киева для завершения конфликта.
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