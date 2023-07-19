Снаряжение солдата полков нового строя в Смоленскую войну 1632-1634 гг.

Алексей Горшков

Это хорошо,что в последнее время так много внимания стало уделяться слабоизвестной широкой публике ДОПЕТРОВСКОЙ истории - в частности - XVII веку! Ведь в обыденном сознании большинства россиян более-менее знакомая история с Петра I начинается! Этому поспособствовал и романовский взгляд на историю,и советский - на словах ругающий романовский,а на деле являвшийся его продолжением! Имею право так утверждать,т.к. историк по образованию. О допетровской России мы судим,глядя как-то "сквозь европейские очки" - типа: "До Романовых Россия развивалась неправильно, Рюриковичи - полный отстой,Иван Грозный - вообще бабайка,а Романовы,особенно Петр I и Екатерина II - молодцы именно потому, что пустили Россию по нормальному, европейскому, пути! А меня постоянно интересует - как же это мы,такие "убогие" и "замшелые", ещё до Петра до Тихого океана расширились, и не развалились, когда оккупанты аж в Кремле сидели? Интересно - Пётр "окно в Европу" прорубал - фактически ОТВОЁВЫВАЯ у шведов земли,ранее бывшие НОВГОРОДСКИМИ ! Никто не интересовался,почему это Александр - НЕВСКИЙ ? Потому что в устье Невы разбил шведов, пришедших на эту реку - на НОВГОРОДСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ ! А не в устье ли Невы Пётр Санкт-Петербург основал? Уверен,что ВСЕ Романовы - однозначно прозападная династия! Именно при них к самой России,ВНУТРИ РОССИИ ЖЕ стали относиться,как к какой-то "второстепенной" державе, смотря на Запад "снизу вверх",появились по западному образцу "полки иноземного строя",корабли по "евростандарту" - и т.д.,а ГЛАВНОЕ - начался дрейф элиты,оторвавшейся от своего народа,но ринувшейся на Запад ! Особо рьяно и резко дейcтвовал Пётр I,но и до него весь XVII век для этого почва создавалась! Романовы,стараясь казаться "белыми и пушЫстыми" на фоне "диких" Рюриковичей,вопреки самой идее монархизма,УМЫШЛЕННО позволяли дискредитировать Рюриковичей, и особенно - Ивана Грозного! Заслуги перед Россией династии Романовых - в частности - Петра I - превозносились,династии Рюриковичей - незаслуженно замалчивались! Так,совершенно обходилась стороной битва при Молодях - а она действительно была и изменила европейскую историю - проиграй мы её тогда,турки бы не только Россию покорили - но и всю Европу бы завоевали! Но произошла она не при Романовых,а при Рюриковичах,точнее - при ненавидимом Западом царе Иване Грозном,отношение к которому у Романовых было...неоднозначным! Их позиция:"Вроде бы и русский царь,и заслуги его перед Россией очевидны - но не "наш",да и Европой ненавидим!" Отсюда - "антигрозненский" том "Истории государства российского" Карамзина (как ни крути,а ПРИДВОРНОГО историка Александра I РОМАНОВА - т.е. изначально не имеющего права быть объективным)! Да и после Карамзина эта неумная романовская политика поощрения дискредитации Рюриковичей процветала! Великая картина "Иван Грозный убивает своего сына",нарочитое отсутствие на новгородском памятнике "Тысячелетие России" фигуры Грозного,и т.д.,и т.п.! Следует отметить,что эта линия на дискредитацию Рюриковичей боком вышла и самой династии Романовых: дискредитируя их,Романовы "допрыгались" - сама идея самодержавия в России была с их подачи так оплёвана,что в 1917 прямо с каким-то удовольствием свергли ИХ САМИХ !