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Снаряжение солдата полков нового строя в Смоленскую войну 1632-1634 гг.

Снаряжение солдата полков нового строя в Смоленскую войну 1632-1634 гг.

Смоленская, или Русско-польская, война 1632–1634 годов, как известно, закончилась для Русского государства поражением, но послужила для него серьезным уроком, сильно повлиявшим на дальнейшую организацию вооруженных сил нашей страны.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Это хорошо,что в последнее время так много внимания стало уделяться слабоизвестной широкой публике ДОПЕТРОВСКОЙ истории - в частности - XVII веку! Ведь в обыденном сознании большинства россиян более-менее знакомая история с Петра I начинается! Этому поспособствовал и романовский взгляд на историю,и советский - на словах ругающий романовский,а на деле являвшийся его продолжением! Имею право так утверждать,т.к. историк по образованию. О допетровской России мы судим,глядя как-то &quot;сквозь европейские очки&quot; - типа: &quot;До Романовых Россия развивалась неправильно, Рюриковичи - полный отстой,Иван Грозный - вообще бабайка,а Романовы,особенно Петр I и Екатерина II - молодцы именно потому, что пустили Россию по нормальному, европейскому, пути! А меня постоянно интересует - как же это мы,такие &quot;убогие&quot; и &quot;замшелые&quot;, ещё до Петра до Тихого океана расширились, и не развалились, когда оккупанты аж в Кремле сидели? Интересно - Пётр &quot;окно в Европу&quot; прорубал - фактически ОТВОЁВЫВАЯ у шведов земли,ранее бывшие НОВГОРОДСКИМИ ! Никто не интересовался,почему это Александр - НЕВСКИЙ ? Потому что в устье Невы разбил шведов, пришедших на эту реку - на НОВГОРОДСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ ! А не в устье ли Невы Пётр Санкт-Петербург основал? Уверен,что ВСЕ Романовы - однозначно прозападная династия! Именно при них к самой России,ВНУТРИ РОССИИ ЖЕ стали относиться,как к какой-то &quot;второстепенной&quot; державе, смотря на Запад &quot;снизу вверх&quot;,появились по западному образцу &quot;полки иноземного строя&quot;,корабли по &quot;евростандарту&quot; - и т.д.,а ГЛАВНОЕ - начался дрейф элиты,оторвавшейся от своего народа,но ринувшейся на Запад ! Особо рьяно и резко дейcтвовал Пётр I,но и до него весь XVII век для этого почва создавалась! Романовы,стараясь казаться &quot;белыми и пушЫстыми&quot; на фоне &quot;диких&quot; Рюриковичей,вопреки самой идее монархизма,УМЫШЛЕННО позволяли дискредитировать Рюриковичей, и особенно - Ивана Грозного! Заслуги перед Россией династии Романовых - в частности - Петра I - превозносились,династии Рюриковичей - незаслуженно замалчивались! Так,совершенно обходилась стороной битва при Молодях - а она действительно была и изменила европейскую историю - проиграй мы её тогда,турки бы не только Россию покорили - но и всю Европу бы завоевали! Но произошла она не при Романовых,а при Рюриковичах,точнее - при ненавидимом Западом царе Иване Грозном,отношение к которому у Романовых было...неоднозначным! Их позиция:&quot;Вроде бы и русский царь,и заслуги его перед Россией очевидны - но не &quot;наш&quot;,да и Европой ненавидим!&quot; Отсюда - &quot;антигрозненский&quot; том &quot;Истории государства российского&quot; Карамзина (как ни крути,а ПРИДВОРНОГО историка Александра I РОМАНОВА - т.е. изначально не имеющего права быть объективным)! Да и после Карамзина эта неумная романовская политика поощрения дискредитации Рюриковичей процветала! Великая картина &quot;Иван Грозный убивает своего сына&quot;,нарочитое отсутствие на новгородском памятнике &quot;Тысячелетие России&quot; фигуры Грозного,и т.д.,и т.п.! Следует отметить,что эта линия на дискредитацию Рюриковичей боком вышла и самой династии Романовых: дискредитируя их,Романовы &quot;допрыгались&quot; - сама идея самодержавия в России была с их подачи так оплёвана,что в 1917 прямо с каким-то удовольствием свергли ИХ САМИХ !
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