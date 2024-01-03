Ученый провел «экскурсию» по региону, который исследует марсоход Perseverance

Марсоход Perseverance и панорама Красной планеты / © NASA Jet Propulsion Laboratory Более 1000 столов (суток на Красной планете) марсоход Perseverance изучает горные породы дельты реки, возраст которой насчитывает миллиарды лет.
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