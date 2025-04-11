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  • Aнатолий Райков
    Вот это показать Лукашенко,чтобы ускорить объединения. https://rutube.ru/video/5e1d8dfa48d2489c12ce30da2fdb4dbe/?t=5&...«Мерседесы» от Лу...
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Кто стоит за "кишлакизацией" России? У бегущих в Москву мигрантов нашлись высокие покровители

Кто стоит за "кишлакизацией" России? У бегущих в Москву мигрантов нашлись высокие покровители

И приёмы, опробованные на России, они применяют теперь на других странах. Практически неконтролируемая миграция жителей Средней Азии и Закавказья в Россию имеет вполне конкретных организаторов и спонсоров.

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