Сюжет DLC продолжает события основной игры: персонажи Клифф, Демиан и Унгку защищают Паллес и теперь отправляются в новые приключения, встречая на пути новых союзников и сталкиваясь с прежними врагами.
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