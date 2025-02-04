Полицейскими Удмуртии задержан житель Москвы, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 32 млн рублей

Сотрудниками УЭБиПК, Следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками УФСБ по Удмуртской Республике на территории Московской области задержан 38-летний уроженец Удмуртии, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.
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