Полицейскими Удмуртии задержан житель Москвы, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 32 млн рублей

Сотрудниками УЭБиПК, Следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками УФСБ по Удмуртской Республике на территории Московской области задержан 38-летний уроженец Удмуртии, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.