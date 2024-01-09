Реплика о том, зачем КНДР «снимает предохранитель».

Так, завертелась кутерьма. Неделя после Нового Года из правильных корейских широт принесла несколько важных новостей, сопоставив которые с рядом событий в более широком диапазоне – начинаешь видеть закономерности текущих и грядущих событий.
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