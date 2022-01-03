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В 2021 году в ЮВО проведено более 4,7 тыс. мероприятий боевой подготовки

В 2021 году в ЮВО проведено более 4,7 тыс. мероприятий боевой подготовки

Основные направления и приоритетные задачи боевой подготовки военного округа в прошедшем учебном году были связаны с совершенствованием способов огневого поражения противника в сочетании с развитием разведывательно-огневых и ударных комплексов.

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