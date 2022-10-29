Республиканцы в Сенате США выступили против финансирования Украины за счет арестованных активов российских олигархов

Многомиллиардные российские активы, которые западные правительства оперативно арестовали после начала спецоперации на Украине, похоже, стали очередным яблоком раздора в политической борьбе Республиканской и Демократической партий США.
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