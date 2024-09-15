Петербургская полиция задержала иностранца, подозреваемого в вандализме

Он разрисовал объект культурного наследия 11 сентября в полицию Центрального района поступило обращение о том, что неизвестный совершил акт вандализма по отношению к объекту культурного наследия федерального значения – он разрисовал 39-й дом на Невском проспекте различными надписями.
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