Петербургская полиция задержала иностранца, подозреваемого в вандализме

Он разрисовал объект культурного наследия 11 сентября в полицию Центрального района поступило обращение о том, что неизвестный совершил акт вандализма по отношению к объекту культурного наследия федерального значения – он разрисовал 39-й дом на Невском проспекте различными надписями.