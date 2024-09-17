Вся правда про «дырявую» границу в Курской области

Игорь Васиков

Год назад говорили о нападении на Курск натовцев. И тут раз и "внезапно" Подготовленный ударный кулак в 12.000 бойцов и огромное колличество техники это внезапно? А если завтра Москву начнут бомбить это тоже неожиданно!?