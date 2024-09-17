Информация пришла оттуда, откуда не ждали. В августе наши военблогеры разводили панику, что ВС РФ оказались абсолютно не готовы к отражению вторжения.
Вся правда про «дырявую» границу в Курской области
Комментарии
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Игорь Васиков
Год назад говорили о нападении на Курск натовцев. И тут раз и "внезапно" Подготовленный ударный кулак в 12.000 бойцов и огромное колличество техники это внезапно? А если завтра Москву начнут бомбить это тоже неожиданно!?
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14 час.
Александр Симаков
Если завтра начнут бомбить Москву, то это будет означать, что началась третья мировая. Тогда уже по-фигу будет, ожиданно или неожиданно.
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6 час.
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