Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вся правда про «дырявую» границу в Курской области

Вся правда про «дырявую» границу в Курской области

Информация пришла оттуда, откуда не ждали. В августе наши военблогеры разводили панику, что ВС РФ оказались абсолютно не готовы к отражению вторжения.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Год назад говорили о нападении на Курск натовцев. И тут раз и &quot;внезапно&quot; Подготовленный ударный кулак в 12.000 бойцов и огромное колличество техники это внезапно? А если завтра Москву начнут бомбить это тоже неожиданно!?
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14 час.
Александр Симаков
Если завтра начнут бомбить Москву, то это будет означать, что началась третья мировая.  Тогда уже по-фигу будет, ожиданно или неожиданно.
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6 час.

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