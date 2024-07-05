Девушка из Украины приехала к своему мужу-пленнику в Россию и осталась здесь с ним.

Ее мужа уже освободили, сейчас он живет и работает в России, а девушка занимается волонтерской деятельностью: помогает женам и подругам других пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины воссоединиться в России.
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