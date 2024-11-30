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На Западе решили - пора: Территории Украины хотят забрать Румыния, Польша и Германия. Джонсон выступил с заявлением

На Западе решили - пора: Территории Украины хотят забрать Румыния, Польша и Германия. Джонсон выступил с заявлением

Фото: © Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress О возможном европейском контингенте на Украине высказался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... ждем производства персонального ледоруба...
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12 час.
Ч
Чужестранка
Вот вам, хохлы, и кружевные трусики! Демократия в чистом виде!
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10 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а разве существует такое государство-дуркаина?! Есть территории РОССИИ, временно находящиеся под оккупацией недоразумения.
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9 час.

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