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Пассажирка плюс-сайз застряла в проходе самолета авиакомпании США и заявила о дискриминации

Пассажирка плюс-сайз застряла в проходе самолета авиакомпании США и заявила о дискриминации

Клиентка авиакомпании United Airlines пожаловалась на дискриминацию людей с крупными формами. Причиной стало то, что женщина застряла в проходе.

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