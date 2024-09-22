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Царьград

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Земфира* рвётся в Россию? После ссоры с Литвиновой задумалась об Уфе - перформанс не поняли

Земфира* рвётся в Россию? После ссоры с Литвиновой задумалась об Уфе - перформанс не поняли

После продажи квартиры в Москве и скандального трека о "заболевшей" стране Земфира* снова рвётся в Россию? Журналисты выяснили, что после ссоры с Литвиновой певица-иноагент задумалась об Уфе на концерте в Тбилиси.

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