FT: ЕС хочет добиться последствий для Израиля за отказ от мирного плана по Газе

Брюссель предложил государствам-членам Евросоюза сформулировать последствия для Израиля в случае, если Тель-Авив не станет участвовать в мирном плане Евросоюза по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
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