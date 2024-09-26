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Несекретные материалы

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Инфогигиена, белый шум и реальность

Инфогигиена, белый шум и реальность

Вот сколько раз твердили миру… годами говорю, что не нужно верить всему, что на заборе в интернете пишут…И каждый раз одно и то же: ААААА! Вы посмотрите, что тот сказал!Вчера целый день прибегали и в комменты и в личку с паникой «Пезешкян (новый президент Ирана) сказал про «российскую агрессию»! Вот тебе и персы! Предатели! Братушки! Всё пропало! Никому нельзя верить!»А потом выходит иранский МИД (сам министр иностранных дел, если что) и говорит, что Пезешкян ничего не говорил про «российскую агрессию», а британские СМИ, которые это понесли – соврали.

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