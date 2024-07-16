Кеф Калеси: древняя мегалитическая крепость

В горах восточной Турции, близ армянской границы, возвышается загадочная крепость Кеф Калеси. Это древнее сооружение, построенное из массивных каменных блоков, является ярким примером мегалитической архитектуры.
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