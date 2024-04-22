Эта лампочка на приборке говорит о скорой кончине двигателя

Суждений и материалов на эту тему – великое множество. Называются всевозможные причины загорания вредного индикатора – от низкого уровня масла до отказов масляного насоса, различных утечек, пробоев прокладки и так далее.
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