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За рулем

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Эта лампочка на приборке говорит о скорой кончине двигателя

Эта лампочка на приборке говорит о скорой кончине двигателя

Суждений и материалов на эту тему – великое множество. Называются всевозможные причины загорания вредного индикатора – от низкого уровня масла до отказов масляного насоса, различных утечек, пробоев прокладки и так далее.

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