Ирина Текслер рассказала, зачем аэропорту Челябинска древняя колесница

В Челябинском аэропорту имени Курчатова появится копия древней колесницы. Как рассказала в эфире радио "Комсомольская правда — Челябинск" учредитель Фонда социальных и культурных инициатив Ирина Текслер, её создали для съёмок фильма про Аркаим.