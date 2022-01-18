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Ирина Текслер рассказала, зачем аэропорту Челябинска древняя колесница

Ирина Текслер рассказала, зачем аэропорту Челябинска древняя колесница

В Челябинском аэропорту имени Курчатова появится копия древней колесницы. Как рассказала в эфире радио "Комсомольская правда — Челябинск" учредитель Фонда социальных и культурных инициатив Ирина Текслер, её создали для съёмок фильма про Аркаим.

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