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Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах на следующей неделе

Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах на следующей неделе

Грузинские парламентарии продолжат обсуждение закона об иноагентах на комитетском слушании, после чего инициативу вынесут на голосование на пленарном заседании, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.

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