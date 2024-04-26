Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах на следующей неделе

Грузинские парламентарии продолжат обсуждение закона об иноагентах на комитетском слушании, после чего инициативу вынесут на голосование на пленарном заседании, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии