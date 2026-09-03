Богатырь весом 4,6 кг появился на свет в алтайском перинатальном центре "ДАР"

При этом самый маленький новорожденный месяца весил всего 800 граммов Самый крупный ребенок, родившийся в августе в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре "ДАР", весил почти 4,6 кг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп сделал заяв...
- Политик, телемаг,...
- Выяснилось, как п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым