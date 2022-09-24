Севастопольцам запрещено покидать город без разрешения военкома

Военный комиссар Севастополя Сергей Чижов издал приказ об объявлении частичной мобилизации. Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории города, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов по муниципальным образованиям, необходимо явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях.