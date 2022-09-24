Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Есть помешаные на этом мясе. Есть спрос будет предложение«Магнит» решил на...
  • Невидимка Невидимка
    А у Матвиенко санаторий в Крыму тоже отобрали или все таки оставили?В собственность г...
  • Алексей Сыромятников
    Против меня ещё санкции не ввели. Обидно блин!В администрации п...

Севастопольцам запрещено покидать город без разрешения военкома

Военный комиссар Севастополя Сергей Чижов издал приказ об объявлении частичной мобилизации. Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории города, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов по муниципальным образованиям, необходимо явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх