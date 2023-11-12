Домашний йогурт в йогуртнице

Продукты для приготовления: Молоко – 1 литр; Йогурт магазинный – 140 грамм (20 грамм на 1 баночку из йогуртницы), а можно использовать и закваску, которую можно купить в аптеке (например, Симбитер, Йогурт).
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