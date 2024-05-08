«Лесопарковый маньяк», нападавший на россиян, написал письмо журналистам

Челябинский «Лесопарковый маньяк» Корочкин написал журналистам письмо о его деле Нападавший на россиянок челябинский «Лесопарковый маньяк» Алексей Корочкин написал письмо журналистам о деталях его уголовного дела.
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