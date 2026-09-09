Актер Владимир Стержаков заявил, что молодые актеры не умеют работать круглосуточно

Актер Владимир Стержаков рассказал РИА Новости об ошибках, совершаемых молодыми артистами.Стержаков занимается обучением актерского искусства.
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