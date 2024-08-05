БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 291 подписчик

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Дружба крепкая, не расклеится… О странностях дружбы со странами Средней Азии

Дружба крепкая, не расклеится… О странностях дружбы со странами Средней Азии

Отношения России с некоторыми государствами Средней Азии, откуда в нашу страну прибывает огромное количество мигрантов (как легальных, так и нелегальных), рождают целый ряд вопросов.

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Комментарии
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Модест
Я в самом бредовом кошмаре не мог себе представить в 21 веке нашествия на Россию среднеазиатского ига. Фактически мы платим им дань и содержим их нукеров и их семьи, позволяя жить вместо нас. В голове не укладывается, почему наши правители заботятся больше о захватчиках, чем о собственном народе. В Англии народ сам поднялся против засилья иноверцев, может и наши небожители ждут такого исхода своей порочной политики?
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19 мин.
Лариса Кислицына
с такими друзьями и врагов не надо
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17 мин.
Ваша Светлость
Так они не нам друзья, они Путину друзья...
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16 мин.

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