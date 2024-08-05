Дружба крепкая, не расклеится… О странностях дружбы со странами Средней Азии

Модест

Я в самом бредовом кошмаре не мог себе представить в 21 веке нашествия на Россию среднеазиатского ига. Фактически мы платим им дань и содержим их нукеров и их семьи, позволяя жить вместо нас. В голове не укладывается, почему наши правители заботятся больше о захватчиках, чем о собственном народе. В Англии народ сам поднялся против засилья иноверцев, может и наши небожители ждут такого исхода своей порочной политики?