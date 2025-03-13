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ФСБ опубликовала документы о зверствах латвийских карателей из СС в годы ВОВ

Федеральная служба безопасности России представила общественности архивные документы, раскрывающие масштабные зверства, совершенные латышскими карательными формированиями из состава СС, служившими нацистской Германии во время Великой Отечественной войны.

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