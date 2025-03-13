ФСБ опубликовала документы о зверствах латвийских карателей из СС в годы ВОВ

Федеральная служба безопасности России представила общественности архивные документы, раскрывающие масштабные зверства, совершенные латышскими карательными формированиями из состава СС, служившими нацистской Германии во время Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии