Обязанности президента Ирана будет исполнять архитектор «экономики сопротивления»

Эта катастрофа подстроена ,а кто за ней стоит,мы знаем. Начали уничтожать всех пророссийских лидеров,мрази. И все твари действуют при горячей поддержке пиндосии. Когда вы насытитесь кровью кровожадные вурдалаки.

Игорь Кузнецов

Прозападные силы в Иране есть, но вряд ли их кандидат сможет стать президентом. Это нужно было готовить, снимать постепенно санкции... В настоящий момент высшим (духовным) руководителем Ирана является верховный аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи. А президент - это всего лишь исполнительная власть.