Врио президента Ирана вместо погибшего Ибрахима Раиси стал его первый заместитель - шестидесятивосьмилетний Мохаммад Мохбер Дизфули.
Обязанности президента Ирана будет исполнять архитектор «экономики сопротивления»
Комментарии
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Ирина
Эта катастрофа подстроена ,а кто за ней стоит,мы знаем. Начали уничтожать всех пророссийских лидеров,мрази. И все твари действуют при горячей поддержке пиндосии. Когда вы насытитесь кровью кровожадные вурдалаки.
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11 час.
Игорь Кузнецов
Прозападные силы в Иране есть, но вряд ли их кандидат сможет стать президентом. Это нужно было готовить, снимать постепенно санкции... В настоящий момент высшим (духовным) руководителем Ирана является верховный аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи. А президент - это всего лишь исполнительная власть.
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8 час.
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