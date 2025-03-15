Эпидемиологи отследили вирусы в крупнейших аэропортах для предотвращения пандемий

В 2024 году более 135 миллионов пассажиров прибыли в США из-за границы, и эксперты в области инфекционных заболеваний поднимают вопрос о вероятности возникновения вспышки среди такого огромного числа путешествующих людей .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии