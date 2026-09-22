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Пьяный полицейский убил сослуживца в ДТП на Западной Украине

Пьяный полицейский убил сослуживца в ДТП на Западной Украине

Дубровицкий районный суд Ровенской области приговорил инспектора патрульной полиции Кривого Рога к пяти годам лишения свободы за совершение аварии со смертельным исходом.

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