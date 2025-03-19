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Царьград

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В ДНР заметили прибытие 500 иностранных наемников в район Красноармейска

В ДНР заметили прибытие 500 иностранных наемников в район Красноармейска

Порядка 500 иностранных наемников прибыли в район Красноармейска в ДНР.На красноармейском направлении замечено оживление: сюда прибыло порядка 500 иностранных наемников для поддержки ВСУ.

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