Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлек иностранных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, чтобы обвинить российских военных в обстреле собственного гражданского населения в Курской области.
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