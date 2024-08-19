Киев уличили в привлечении иностранных СМИ для постановочной съемки с пленными

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Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлек иностранных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, чтобы обвинить российских военных в обстреле собственного гражданского населения в Курской области.