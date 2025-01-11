Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 812 подписчиков

За год в Москве бесплатно заменили более 320 тыс. электросчетчиков в домах

За год в Москве бесплатно заменили более 320 тыс. электросчетчиков в домах

В Москве в 2024 году бесплатно заменили свыше 320 тыс. электросчетчиков в жилых домах. Работы, организованные "Мосэнергосбытом", избавят жителей от передачи данных вручную.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх