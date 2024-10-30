Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Leon Dan
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    Расстрелять нечисть!!!Задержаны сотрудн...

Всё будет хорошо везде - просто не мгновенно...

При   обсуждении  поста Украину нельзя освободить, потому что она не оккупирована, вызвавшего  достаточно  бурное   одобрение  в  комментах,  состоялась  интересная   дискуссия,  которую  мы  сегодня    вынесем   в  отдельный  пост.

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