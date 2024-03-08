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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид вошел в топ-3 в истории НХЛ по числу сезонов со 100+ очками до 28 лет (7). У Гретцки их 10, у Лемье – 8

Капитан «Ойлерс» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (2:4).

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