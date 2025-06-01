Финский профессор: после вступления в НАТО в Финляндии заговорили о войне с Россией

АНГЕЛ АНГЕЛ

Горячие финские парни забывают, что мысли материальны... Хотят создать себе проблемы, так это их выбор, видимо экономических проблем созданных самим себе им явно мало. Так наверное им стоило бы вспомнить историю своего государства и их последствия. Лучше плохой мир, чем хорошая война, а тем более с соседями надо дружить....