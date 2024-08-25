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Конкурент SpaceX назначил новый запуск модуля после проблемы с парашютом

Конкурент SpaceX назначил новый запуск модуля после проблемы с парашютом

Компания Blue Origin, один из основных конкурентов SpaceX Илона Маска, объявила о планируемом запуске следующей суборбитальной миссии New Shepard, которая состоится после завершения расследования по поводу парашюта, который не смог…Компания Blue Origin, один из основных конкурентов SpaceX Илона Маска, объявила о планируемом запуске следующей суборбитальной миссии New Shepard, которая состоится после завершения расследования по поводу парашюта, который не смог…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Компания Blue Origin, один из основных конкурентов SpaceX Илона Маска, объявила о планируемом запуске следующей суборбитальной миссии New Shepard, которая состоится после завершения расследования по поводу парашюта, который не смог…Компания Blue Origin, один из основных конкурентов SpaceX Илона Маска, объявила о планируемом запуске следующей суборбитальной миссии New Shepard, которая состоится после завершения расследования по поводу парашюта, который не смог…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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