Венгрия может понести денежные потери из-за 21-го пакета антироссийских санкций – Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна может понести значительные финансовые потери из-за санкций Европейского союза, которые вынудили российских партнеров выйти из совместного проекта по производству железнодорожных вагонов для Египта.
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