"Приятно вернуться вдвойне". Кто развивает детское творчество в малых городах и селах

Как молодые педагоги возвращаются домой и получают миллион рублей В Алтайском крае второй год работает программа "Земский работник культуры", благодаря которой молодые специалисты получают в качестве поддержки разовую выплату в размере миллиона рублей.
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