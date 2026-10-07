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"Приятно вернуться вдвойне". Кто развивает детское творчество в малых городах и селах

"Приятно вернуться вдвойне". Кто развивает детское творчество в малых городах и селах

Как молодые педагоги возвращаются домой и получают миллион рублей В Алтайском крае второй год работает программа "Земский работник культуры", благодаря которой молодые специалисты получают в качестве поддержки разовую выплату в размере миллиона рублей.

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