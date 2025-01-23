Овечкин о секрете успеха "Вашингтона": мы голодные до побед

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мыслями об успешном выступлении команды в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и назвал факторы, которые на это влияют.